Эксперт считает, что Капитанов увидел свои шансы в команде Беглова

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян дал оценку решению руководителя фракции ЛДПР Олега Капитанова согласиться на предложение врио губернатора Александра Беглова занять пост пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в заксобрании города.

«Думаю, он взвесил свои шансы на выборах главы города сейчас и решил строить свою карьеру через заксобрание.

В истории Москвы и Петербурга были случаи, когда будущие руководители города выходили из структур правительства – имеет смысл не торопиться, а спокойно примкнуть к работающей команде, с ней отработать.

Чем сделать ставку на выборы главы города и пройти их с непонятным для себя результатом. А после работы в городских структурах власти дальше уже можно будет двигаться по политической карьере к следующей итерации.

Там более, что выборы глав Москвы и Петербурга не очень политизированы, и партийный фактор здесь роли не играет», — отметил Кирьян.