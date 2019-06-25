Крым Казаноков стал сенатором вместо Арашукова

Новым сенатором от Карачаево-Черкесии назначен Крым Казаноков, сообщает РИА «Новости».

Казаноков займет место арестованного Рауфа Арашукова.

Глава региона Рашид Темрезов заявил, что Казаноков будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.