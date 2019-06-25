Украинская делегация демонстртивно покинула зал заседаний ПАСЕ

Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ, сообщает ТАСС.

По словам парламентария от Украины Алексея Гончаренко, в эту сессию представители Киева планируют, что их делегация будет принимать участие в обсуждении только санкций против России.

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