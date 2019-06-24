Эксперт рассказал о будущем Евкурова после ухода с поста главы Ингушетии

После ухода Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии его влияние и дальше будут сохраняться и использоваться на благо республики, заявил эксперт Фонда стратегической культуры, научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья ИВ РАН Андрей Арешев.

«Евкуров возглавлял республику более 10 лет. Среди основных приоритетов в его работе в течение многих лет была борьба с терророзмом, стабилизация общественно-политической ситуации в республике, реализация ряда крупных проектов, призванных улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе, ввод крупных предприятий.

Все это, безусловно, обеспечило ему на протяжении многих лет поддержку региона. Я думаю, что и сейчас она в значительной степени сохраняется», — отметил Арешев.