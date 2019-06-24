Зеленский уволил начальника управления СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления крымского управления Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Шмитько, сообщает «112 Украина».

Указ опубликован на сайте президента Украины.

Шмитько был назначил на эту должность еще экс-президентом Украины Петром Порошенко в июне 2018 года.

Ранее Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. На этот пост он назначил действующего нардепа Владислава Бухарева.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.