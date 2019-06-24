Врио Мурманской области уволил замглаву после «прямой линии»

Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином дворе, 20 июня 2019 года

Заместителя Мурманской области Инну Погребняк уволили после «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, где сообщили о низких зарплатах врачей в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания 24 июня заявил, что Погребняк «больше не является членом правительства».

Чибис заявил, что он получал отчеты с фальсифицированной информацией о зарплате медработников. Экспресс-проверка выявила, что заработная плата врачей меньше минимального размера оплаты труда.

Чиновник обратил внимание на проблему соотношения окладов и дополнительных надбавок и обеспечения лекарствами.

Ранее сообщалось, что больше половины регионов не выполнили майский указ Путина о зарплатах медиков.