Кремль оценил новые санкции США против Ирана

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал новые антиамериканские санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трампа лично объявит об ужесточении санкций в понедельник, 24 июня.

«Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать», — заявил Песков.