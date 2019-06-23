Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула
Кандидат от правящей Партии Турции и близкий соратник президента страны Реджепа Эрдогана — Бинали Йылдырым проиграл на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, Йылдырым признал порождение и поздравил кандидата, который набрал 53,8% голосов, Экрема Имамоглу с победой на выборах.
Уточняется, что в настоящее время уже обработано 96% протоколов.
Ранее сообщалось, что партия Эрдогана добилась отмены результатов проигранных выборов в Стамбуле.