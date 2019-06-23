Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула

Кандидат от правящей Партии Турции и близкий соратник президента страны Реджепа Эрдогана — Бинали Йылдырым проиграл на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Йылдырым признал порождение и поздравил кандидата, который набрал 53,8% голосов, Экрема Имамоглу с победой на выборах.

Уточняется, что в настоящее время уже обработано 96% протоколов.

Ранее сообщалось, что партия Эрдогана добилась отмены результатов проигранных выборов в Стамбуле.