Трамп не исключил разговора с Путиным о «вмешательстве» в выборы

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, возможно, поговорит с российским лидером Владимиром Путиным насчет «вмешательства» в предстоящие выборы 2020 года. Об этом он сказал NBC.

Трамп может затронуть эту тему на G20 в Осаке, то есть во время ближайшей встречи двух лидеров.

«Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — отметил Трамп.

Ранее Трамп возложил на экс-президента США Барака Обаму вину за вмешательство РФ в американские выборы.

Москва категорически отрицает вмешательство в американские выборы.