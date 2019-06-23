Кличко рассказал, что обсуждал с Зеленским после инаугурации

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации и обсуждал вопросы по улучшению столицы страны. Об этом сообщает «Главком».

Политик заявил, что обсудил с новым украинским главой вопросы о неправильном распределении финансов между городским и государственным бюджетами. По мнению Кличко, по отношению к Киеву происходит дискриминация. В центральный бюджет попадают 60% налогов на доходы физических лиц, а среди других городов этот показатель составляет 40%.

Отмечается, что в ответ Зеленский поставил перед Кличко задачу «не терять динамики развития».

Чиновник также поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и поделился ожиданиями киевлян от нового лидера Украины.

Кличко подчеркнул, что он до сих пор остается в прямом контакте с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко предложил экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем его партии.