Кличко рассказал, что обсуждал с Зеленским после инаугурации
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации и обсуждал вопросы по улучшению столицы страны. Об этом сообщает «Главком».
Политик заявил, что обсудил с новым украинским главой вопросы о неправильном распределении финансов между городским и государственным бюджетами. По мнению Кличко, по отношению к Киеву происходит дискриминация. В центральный бюджет попадают 60% налогов на доходы физических лиц, а среди других городов этот показатель составляет 40%.
Отмечается, что в ответ Зеленский поставил перед Кличко задачу «не терять динамики развития».
Чиновник также поздравил новоизбранного президента с победой на выборах и поделился ожиданиями киевлян от нового лидера Украины.
Кличко подчеркнул, что он до сих пор остается в прямом контакте с Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко предложил экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем его партии.