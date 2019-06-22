В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси»

В Грузии не согласились со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о роли Запада в организации беспорядков в Тбилиси, передает НСН.

Об этом заявил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

Он заявил, что грузинские власти категорически отвергают какое-либо вмешательство западных стран.

«Наоборот, Запад совершенно не устраивают подобные действия. А уж я-то это знаю, потому что имею тесный контакт с западными и дипломатами, и деятелями, и экспертами на протяжении почти трех десятков лет», — добавил Мамрадзе.

Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км».