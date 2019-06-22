Кадыров напомнил грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км». Об этом сообщают украинские СМИ.

«Наши народы связаны многовековыми узами дружбы», — начал Кадыров.

Он признался, что узнал грузинскую культуру и искусство благодаря российской стороне. Он подчеркнул, что у народов тысяча причин жить в мире и согласии, и ни одной причины быть с ненавистью.

Кадыров считает, что протесты в Грузии это дело рук западных политиков, «вскормленных в США».

Он отметил, что в Чечне пытаются наладить возникшие разногласия, чтобы стороны могли жить дружно.

Ранее сообщалось, что Грузия сделала заявление насчет безопасности туристов.

В Грузии 20 июня начались антироссийские протесты. Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.