Кравчук назвал проблему команды Зеленского

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Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции. Об этом политик сказал в эфире NewsOne.

По мнению экс-президента, в настоящее время отношение к слову «пониженное и примитивное». Он вспомнил, как сказал своей команде, что они могут высказываться только в помещении администрации, а за ее пределами с людьми общается он или его пресс-секретарь, в настоящее время глава аппарата делает заявления от своего имени, а советники — от своего.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — сказал Кравчук.

Он добавил, что при Порошенко и Кучме была аналогичная ситуация.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко допустил возможность нового майдана в стране.