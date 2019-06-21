Зеленский открестился от увольнения Авакова

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнение главы МВД Украины Арсена Авакова не в его компетенции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, увольнением главы МВД Украины должен заниматься премьер-министр страны и Верховная рада.

Он также добавил, что может увольнять только тех чиновников, которые находятся в его компетенции.

При этом петиция с требованием отправить в отставку Авакова на сайте Зеленского набрала 25 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестующие обвинили Авакова в том, что он покрывает полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика.