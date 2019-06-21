Администрацию Зеленского обвинили в давлении на судей
Администрацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в незаконном давлении на Совет судей страны, передает «Украинские новости».
Об этом заявил глава организации Олег Ткачук.
По его словам, представители администрации Зеленского попытались сорвать проведение заседания Совета судей.
Он также добавил, что администрация президента Украины хочет дестабилизировать работу высшего органа судейского самоуправления.
Ранее сообщалось, что Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины.