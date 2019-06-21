Die Welt: Меркель и Макрон схлестнулись из-за кандидата на пост главы ЕК

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Борьба за распределение постов в Евросоюзе пока не дала результатов. Как пишет Die Welt, выбранная французским президентом Эмманюэлем Макроном стратегия кажется успешнее, чем у немецкого канцлера Ангелы Меркель.

По данным издания, Макрон создал препятствия для того, чтобы новым председателем Европейской комиссии (ЕК) стал кандидат из Германии Манфред Вебер. Немецкий политик является кандидатурой Меркель. Ситуация тупиковая, поскольку европейские партии блокируют друг друга. Новые председатель ЕК, председатель Европейского совета, главный дипломат, председатель Европейского парламента и председатель Европейского центрального банка должны быть определены 30 июня.

Однако наиболее важным является председатель ЕК, который может инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов. В настоящее время эту должность занимает Жан-Клод Юнкер. Несмотря на то, что Вебера не поддержали либералы и социал-демократы, у него всего еще есть шансы. Однако для того, чтобы его выбрали на это пост, ему необходима поддержка социал-демократов, «зеленых» и, по возможности, либералов.

По мнению Макрона, Веберу не хватает опыта и харизмы. Кроме того, он выступает категорически против того, чтобы должность председателя ЕК занимал политик, который является лидером своей партии в Европейском парламенте, а Вебер возглавляет Европейскую народную партию. Все стороны находятся под большим давлением, а Юнкер является единственным, кто в сложившейся ситуации не потерял чувство юмора. По его словам, он с удовольствием узнал, что его сложно заменить.