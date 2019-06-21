Россиян призвали бойкотировать отдых в Грузии и «Боржоми»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на фоне беспорядков в Грузии призвал бойкотировать ее курорты и товары из этой страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это будет верное решение после «очередной волны русофобских выступлений» в грузинской столице.

Он посоветовал Грузии теперь ждать туристов из США и Европы, а воду «Боржоми» продавать на европейский рынок.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина и Совбеза на протесты в Грузии.