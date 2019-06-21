На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировал Косачев

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.

По его словам, сложившаяся ситуация является провалом властей страны.

Он отметил, что фигура Гаврилова была использована оппозицией, как повод — чтобы совершить атаку на правительство страны.

«Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским», — добавил Косачев.

При этом он заключил, что лишь исход, демонстрирующий приверженность грузинского государства международному праву, станет спасением для ее лица на мировой арене.

Ранее сообщалось, что лидер Грузии Саломе Зурабишвили переложила ответственность за протесты на Россию.

По ее словам, российская сторона выигрывает от того, что в Грузии происходит раскол. Она отметила, что «это самое известное оружие» России.