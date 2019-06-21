Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и обвинила в том, что происходит в Тбилиси и в стране. Об этом она написала в фейсбуке.

Зурабишвили считает, что российская сторона выигрывает от того, что в Грузии происходит раскол страны и внутренние противостояния. Она отметила, что «это самое известное оружие» России.

Также она назвала российскую сторону «врагом и оккупантом».

По ее мнению, если человек одобряет митинги в Грузии, то он на самом деле поддерживает политику Кремля.

Ранее сообщалось, что в Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек.

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