ЕС призвал возобновить переговоры по минским соглашениям

Евросоюз выступил за скорейшее возобновление переговоров для реализации минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Отмечается, что ЕС хочет провести переговоры для того, чтобы минские соглашения были реализованы.

»Евросовет призывает к незамедлительному возобновлению переговорных усилий с целью реализации… мер, направленных на восстановление доверия между сторонами», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит экономические санкции против России.

ЕС связал срок действия санкций и выполнение Минских соглашений в марте 2015 года.

Также до этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять минские договоренности.