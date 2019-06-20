Эксперт высказалась об оценке, которую дал Путин проекту «Лидеры России»

Проект «Лидеры России» существует не первый год и действительно показывает эффективность.

Так прокомментировала оценку, которую дал проекту на Прямой линии Владимир Путин, директор АНО НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

«Может быть, пока проект не во всех отношениях идеален, но фактически сейчас это, наверное, единственный действующий кадровый резерв.

Проект осуществляет функции не столько социального, сколько управленческого лифта, когда человек переходит от одного управленческого уровня к другому.

С учетом нашей не всегда достаточно прозрачной системы назначения кадров, «Лидеры России» являются весьма ресурсным», — отметила Курбангалеева.