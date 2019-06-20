Саакашвили сделал заявление после штурма парламента Грузии

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию объединиться, чтобы отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта», во главе которой стоит бывший премьер страны Бидзина Иванишвили. Об этом он сказал в видеобращении, выложенном в фейсбуке.

По его словам, именно эта партия ответственна за те события, которые происходят сейчас в Грузии.

При этом он подчеркнул, что партия должна быть отстранена от власти мирным путем.

«То, что сегодня произошло в Грузии, было окончательной точкой в унижении, наплевательстве на Грузию, на ее символику, на ее ценности...», — отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что готов включиться в процесс, если народ Грузии сочтет необходимым.

Как отмечается, сегодняшний штурм парламента Грузии происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Оппозиция потребовала отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных выборов.

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