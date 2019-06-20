Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду

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В Грузии митингующие начали брать российское консульство в осаду. Об этом заявили очевидцы происходящих сейчас в Тбилиси волнений.

По их словам, перед зданием консульства России собрались около 100 митингующих.

Они добавили, что протестующие скандируют «Россия — оккупант».

Ранее сообщалось, что оппозиция начала штурмовать парламент Грузии.

Она потребовала отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных выборов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Грузии.