Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В Грузии митингующие начали брать российское консульство в осаду. Об этом заявили очевидцы происходящих сейчас в Тбилиси волнений.
По их словам, перед зданием консульства России собрались около 100 митингующих.
Они добавили, что протестующие скандируют «Россия — оккупант».
Ранее сообщалось, что оппозиция начала штурмовать парламент Грузии.
Она потребовала отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных выборов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Грузии.