Путин не считает, что США пытаются «продавить» Россию

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Президент России Владимир Путин не считает, что США пытаются в чем-то «продавить» Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом он заявил в диалоге с телеведущей канала НТВ Ирадой Зейналовой.

«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить», — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил, что попытка «продавить» Россию является маловероятной, и другие страны это понимают.

Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность на диалог с президентом США Дональдом Трампом.