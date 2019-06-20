Путин не считает, что США пытаются «продавить» Россию
Президент России Владимир Путин не считает, что США пытаются в чем-то «продавить» Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, об этом он заявил в диалоге с телеведущей канала НТВ Ирадой Зейналовой.
«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить», — подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил, что попытка «продавить» Россию является маловероятной, и другие страны это понимают.
Ранее сообщалось, что Путин выразил готовность на диалог с президентом США Дональдом Трампом.