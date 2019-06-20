Мэр Риги отправлен в отставку

Мэр Риги Дайнис Турлайс был отправлен в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турлайс был назначен на должность мэра Риги после ухода в отставку с этой должности Нила Ушакова.

Как отмечается, решение было принято на внеочередном заседании в Рижской думе. Запрос на этот созыв был подан оппозиционной стороной.

Уточняется, что за его отставку проголосовали 31 депутат из 60.

Турлайс был избран мэром Риги 30 мая. Политик представлял партию «Честь служить Риге», которая входила в состав правящей коалиции в Рижской думе, куда также входит партия «Согласие», выступающая за поддержку русскоязычного населения.