Россия не стремится к статусу сверхдержавы, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Россия не собирается распространять свое влияние на территории других государств.

На вопрос о том, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин.

Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и не имеющими перспектив в будущем.

Ранее Владимир Путин отреагировал на сообщение о том, что прямая линия — это «шоу спецслужб».