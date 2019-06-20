Путин вспомнил, как он ездил на «Жигулях» по Дальнему Востоку

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что не обязательно ездить по стране инкогнито, чтобы понимать, что происходит в стране.

По его словам, ситуация в стране ясна и в ходе официальных поездок.

Он вспомнил, как проезжал на «Жигулях» по две тысячи километров по Дальнему Востоку, чтобы оценить дорогу, построенную между Хабаровском и Читой.

При этом, уточнил глава государства, если он появится в каком-нибудь регионе неузнаваемым, то это все равно не поможет сформировать цельную картину о происходящих в стране событиях.

Он заключил, что для понимания происходящего необходимо черпать информацию из различных источников.

Ранее Путин отреагировал на заявление о связи спецслужб с «прямой линией».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.