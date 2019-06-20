Путин рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него
Российский президент Владимир Путин иронично ответил на просьбу рассказать анекдот.
В ходе «прямой линии» у главы государства спросили, знает ли он какие-нибудь анекдоты про себя, а после попросили его поделиться одним из них.
Однако Путин отметил, что он не будет этого делать.
«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — уточнил Путин, намекая на украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Путин заявил, что выступления Зеленского уже не смешны.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.