Путин рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него

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Российский президент Владимир Путин иронично ответил на просьбу рассказать анекдот.

В ходе «прямой линии» у главы государства спросили, знает ли он какие-нибудь анекдоты про себя, а после попросили его поделиться одним из них.

Однако Путин отметил, что он не будет этого делать.

«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — уточнил Путин, намекая на украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил, что выступления Зеленского уже не смешны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.