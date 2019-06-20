NYT оценила «невероятное» трио Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и Трампа

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Президент США Дональд Трамп наслаждается дружбой с лидером КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Как пишет The New York Times, американский глава государства может ревностно отнестись к тому, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встречаются без него.

Когда стало известно о неожиданном визите Си в КНДР, Трамп объявил о «расширенной встрече» с ним на саммите G20 в Осаке. Взаимодействие между тремя лидерами показывает, как меняется баланс сил, в зависимости от геополитических интересов и внутренних политических обстоятельств.

По мнению китайских СМИ, инициированный президентом США телефонный разговор говорит о том, что он не хочет оставаться в стороне от встречи Си с Ким Чен Ыном. Чиновники ожидают, что Си Цзиньпину удастся добиться успеха на переговорах с лидером КНДР в переговорах по ядерной проблеме, а затем использовать его как рычаг давления при переговорах с Трампом. При этом именно Китай Трамп подозревает в том, что позиция КНДР на переговорах с Вашингтоном изменилась и стала более жесткой.

Как пишет издание, КНДР и Китай попытаются извлечь из визита максимальную выгоду. Официальные лица в США полагают, что Пекин может сыграть конструктивную роль в переговорах с главой КНДР.