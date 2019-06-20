Пушков дал совет Зеленскому после провального визита в Европу

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова руководителя платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрия Спивака, который счел провальной рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам сенатора, реакция французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Англелы Меркель свидетельствуют о что, что ни о какой «санкционной блокаде» России речи не идет.

«Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад», — заявил Пушков.

Ранее Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу. По его словам, поездка была провальной, поскольку немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон дали понять, что собираются продолжать сотрудничество с российской стороной.