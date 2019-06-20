Handelsblatt назвала самое сильное оружие Трампа

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Американский президент Дональд Трамп официально объявил во Флориде о начале избирательной кампании перед выборами в 2020 году. Как пишет Handelsblatt, политик превосходно владеет искусством наполнять залы, хотя не является рок-звездой. Он регулярно выступает перед избирателями, причем обычно в «республиканских» штатах, где не придется столкнуться с противостоянием. На этих мероприятиях он умело дирижирует толпой при помощи слов «стена», «фейковые новости» и «Хиллари Клинтон».

Отмечается, что его заявление о начале кампании во Флориде было предсказуемым PR-ходом, поскольку с момента въезда в Белый дом он ведет предвыборную борьбу. В 2016 году Трамп был аутсайдером, над которым все смеялись, в настоящее время он является самым обсуждаемым президентом США. Хотя политик уже 2,5 года является частью политической системы, он продолжает себя позиционировать как противник политического истеблишмента.

К его стандартному репертуару относятся резкие заявления о миграции, торговле, национальной безопасности. К ним добавляется триумф в «российском деле» и самые низкие показатели по безработице за 50 лет, но своим самым сильным оружием является он сам. Несмотря на образ аутсайдера, его кампания значительно действеннее и убедительнее, чем в 2016 году. Сценарий, при котором Трамп останется на посту президента, может стать реальным.