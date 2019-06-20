На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом

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На Украине руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По его словам, поездка была провальной, поскольку немецкий канцлер Англеа Меркель и французский президент Эммануэль Макрон дали понять, что собираются продолжать сотрудничество с российской стороной.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая», — сказал Спивак.

Он добавил, что к реализации различных экономических проектов России привлечены компании из Европы.

«К сожалению, Зеленский неопытен в международной политике, и мы знали об этом», — отметил Спивак.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал красивых женщин частью «бренда» Украины.