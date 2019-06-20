Telegraph: сторонники Бориса Джонсона решили «унизить» его конкурента

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Сторонники кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона постараются вывести из борьбы его соперника министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, речь идет о парламентариях от Консервативной партии, которые поддерживают кандидатуру Джонсона.

Как отмечается, сторонники экс-главы МИД Британии намерены «унизить» Гоува за то, что он три года назад «перешел дорогу» Джонсону.

При этом команда Джонсона рассматривает Гоува как серьезного конкурента в борьбе за кресло премьера.

Ранее СМИ рассказали, кто сможет остановить Бориса Джонсона на выборах премьера Британии.