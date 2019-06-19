Spiegel: кто может остановить Бориса Джонсона

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В настоящее время Борис Джонсон является политиком, вокруг которого вертится все в Британии. Об этом пишет Spiegel.

На втором этапе выборов за кандидатуру Джонсона проголосовали 126 депутатов из 313. Отмечается, что «крайне неоднозначный» политик всегда был фаворитом в гонке за кресло британского премьера. Но за последние дни ему снова удалось улучшить собственное положение: он привлек на свою сторону не только сторонницу «жесткого» Brexit Андреу Ледсом, но и нескольких умеренных политиков.

Предполагается, что своим противникам Джонсон дал противоречивые обещания — в зависимости от того, кого он хотел убедить. Политик настаивает на том, чтобы заново согласовать сделку по Brexit с Евросоюзом (ЕС), что в действительности кажется маловероятным. Если этого добиться не удастся, логичным шагом будет выход из ЕС без сделки. Однако стратегия Джонсона заключается в том, чтобы избегать конкретики и публичных споров на эту тему.

С огромным отрывом за политиком следуют глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув. Как пишет издание, все говорит о том, что Джонсон станет следующим премьер-министром: в настоящее время рассудительность не пользуется у консерваторов популярностью.