В ФРГ объяснили состояние здоровья Меркель после инцидента

Представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер рассказала о состоянии здоровья канцлера Ангелы Меркель после того, как ей стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Она заверила, что канцлер превосходно себя чувствует и не имеет медицинских проблем.

Причиной ухудшения самочувствия Меркель стала сильная жара. Меркель пыталась справиться с недомоганием, меняя положение рук, которые охватила внезапная дрожь.

После врач объяснил, что у Меркель случился тремор из-за обезвоживания, после того, как она выпила воды, ее состояние улучшилось.