Жена депутата Рады рассказала, кто свел его в могилу

Супруга погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука рассказала, что происходило в жизни ее мужа в последние дни, сообщают местные СМИ.

Она призналась, что в последний день мужчина практически не спал и ходил по квартире с пистолетом в руках.

Женщина отметила, что Тымчук перед кончиной мучился от осознания, что не видит свое место в стране из-за текущей политической ситуации, из-за чего постоянно чувствует себя угнетенным.

Он начал выпивать и признавался жене, что его жизнь больше не имеет смысла.

Ранее жена Дмитрия Тымчука сообщила, что обнаружила тело мужа с огнестрельным ранением в голову.