Лавров и посол Швейцарии поговорили на языке русских пословиц
Посол Швейцарии в России Ив Россье в беседе главой МИДа Сергеем Лавроым прочитал стихотворение из русских поговорок. Об этом сообщает РИА «Новости».
В отрывке прозвучали такие поговорки, как «нет худа без добра», «конь в пальто» и «дед Пихто».
В ответ глава российского МИДа вспомнил еще одну поговорку, которая могла бы пригодиться иностранному дипломату, если он попадет под санкции.
«Волков бояться — в лес не ходить», — пошутил Лавров.
Беседа состоялась в рамках открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии в Москве.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров пошутил, что, наверное, хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы.