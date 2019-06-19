Лавров и посол Швейцарии поговорили на языке русских пословиц

Посол Швейцарии в России Ив Россье в беседе главой МИДа Сергеем Лавроым прочитал стихотворение из русских поговорок. Об этом сообщает РИА «Новости».

В отрывке прозвучали такие поговорки, как «нет худа без добра», «конь в пальто» и «дед Пихто».

В ответ глава российского МИДа вспомнил еще одну поговорку, которая могла бы пригодиться иностранному дипломату, если он попадет под санкции.

«Волков бояться — в лес не ходить», — пошутил Лавров.

Беседа состоялась в рамках открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии в Москве.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров пошутил, что, наверное, хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы.