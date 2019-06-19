«Туманная формула»: Пушков о названных Меркель условиях возвращения РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал названные немецким канцлером Ангелой Меркель условия снятия санкций с России. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам сенатора, нет ясности по поводу того, что имела в виду Меркель, когда сказала о «ряде условий» возвращения России в ПАСЕ. Он подчеркнул, что решение комитета совета министров предполагает участие российской стороны в работе организации без каких-либо условий.
«Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула», — заявил Пушков.
Ранее Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможно при условиях выполнения минских договоренностей.