Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили побывал в Одессе, где провел встречу со своими сторонниками и угрожал мэру города Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом». Об этом пишет интернет-издание «Таймер».

Отмечается, что на встречу с Саакашвили собралось около двухсот человек. Политик опоздал на полчаса и начал выступление с того, что город захватили «средневековые бандерлоги». Речь шла о мэре города и его коррумпированном окружении. Саакашвили заявил, что будет добиваться роспуска горсовета и внеочередных выборов. После речи политик обтянул здание мэрии красно-белой лентой, которую обычно используют для ограждения места преступления.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему обещание и выполнил его.