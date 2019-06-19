Лавров пошутил про санкции

Во время открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии в Москве посол страны Ив Россье прочитал стихотворение, которое состояло из русских поговорок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, среди фигурирующих в стихотворении устойчивых выражений были такие, как «нет худа без добра», «конь в пальто» и «дед Пихто». Глава российского МИДа Сергей Лавров пошутил и процитировал еще одну поговорку, которая могла бы пригодиться Россье, если против него введут санкционные ограничения.

«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — сказал Лавров.

Ранее Лавров пошутил, что, наверное, хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как от количества встреч на полях Мюнхенской конференции российской делегации было «спины не разогнуть.