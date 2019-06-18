Условия Меркель по снятию санкций с России прокомментировали в Совфеде

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал условия канцлера ФРГ Ангелы Меркель о снятии антироссийских санкций, передает RТ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.

Морозов заявил, что Россия является не стороной конфликта.

«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных», — заявил сенатор.

Он отметил, что сейчас этого не происходит.

По его словам, это обязанность президента Украины Владимира Зеленского — это выработать дорожную карту.