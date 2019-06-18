Условия Меркель по снятию санкций с России прокомментировали в Совфеде

Lindsey Wasson/Reuters

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал условия канцлера ФРГ Ангелы Меркель о снятии антироссийских санкций, передает .

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.

Морозов заявил, что Россия является не стороной конфликта.

«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных», — заявил сенатор.

Он отметил, что сейчас этого не происходит.

По его словам, это обязанность президента Украины Владимира Зеленского — это выработать дорожную карту.