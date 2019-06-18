Трамп на фоне торговой войны поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он написал в своем твиттере.

Он сообщил, что удалось договориться о встрече на саммите G-20, который пройдет в Японии.

«Был очень хороший телефонный разговор с председателем Китая Си», — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут договорится о возобновлении торговых переговоров на саммите G20.