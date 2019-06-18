«Поставил крест»: Рада о заявлении Зеленского по Донбассу

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил крест на мире в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

По его мнению, заявив о неготовности вести прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, глава государства тем самым подвел черту под возможностью установить мир в Донбассе.

«Меня волнует, что Зеленский вчера поставил крест на мире в нашей стране. Мы сегодня в шоке», — отметил Рабинович.

Он добавил, что еще месяц назад президент обещал мир в Донбассе, а теперь заявил, что никакого диалога с сепаратистами не будет.

«Кто там сепаратисты? Бабушки, дедушки, которые попали в эту мясорубку?» — спросил Рабинович.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате.