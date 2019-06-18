Зеленский сравнил себя с героем сериала «Слуга народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала «Слуга народа» Василием Голобородько. Об этом сообщает Bild.

По его мнению, у них есть много общего. Так, отметил глава государства, они оба стремятся улучшить жизнь украинцев.

Он подчеркнул, что его приоритетами являются борьба с коррупцией, объединение страны и улучшение жизни украинского народа.

«В этих целях я так же искренен, как и Василий Голобородько», — пояснил Зеленский.

Однако, добавил президент, в отличие от Голобородько он не ездит на работу на велосипеде, поскольку это может быть опасно в его положении.

Ранее Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины.