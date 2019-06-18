Сходство позиций Порошенко и Зеленского отметили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил схожесть позиций украинского лидера Владимира Зеленского с бывшим главой государства Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российские власти внимательно следят за высказываниями действующего президента Украины.

На основании этого, подчеркнул Песков, Россия готова признать схожесть позиций Зеленского и Порошенко,

Он отметил, что нынешний украинский президент повторяет тезисы своего предшественника.

Ранее сообщалось, что Зеленского заподозрили в продолжении политики Порошенко.