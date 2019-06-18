Три российские партии ликвидированы по решению ВС

Верховный суд России ликвидировал по иску российского Минюста за неучастие в выборах три партии — Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, суд полностью удовлетворил иск по этому делу.

Уточняется, что Минюст подал данный иск из-за того, что данные партии не соблюдали требования законодательства об участии в выборах.

Одним из таких требований является регулярное участие в избирательных кампаниях. В случае неучастия на протяжении семи лет партия может быть ликвидирована.

Ранее сообщалось, что Минюст решил ликвидировать три партии.