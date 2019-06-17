«Достойный ответ»: Пушков о критике в адрес Дуды за слова о русских
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал критику в адрес президента Польши Анджея Дуды за слова о русских.
«Достойный ответ на выпад Дуды против русских дал польский журналист», — написал Пушков.
По его словам, журналист назвал заявление Дуды «неуместной бестактностью».
Он также добавил, что это еще «мягко сказано».
Ранее сообщалось, что газета Polityka назвала слова Дуды о превосходстве поляков над русскими неумной бестактностью.