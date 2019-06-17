«Достойный ответ»: Пушков о критике в адрес Дуды за слова о русских

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал критику в адрес президента Польши Анджея Дуды за слова о русских.

«Достойный ответ на выпад Дуды против русских дал польский журналист», — написал Пушков.

По его словам, журналист назвал заявление Дуды «неуместной бестактностью».

Он также добавил, что это еще «мягко сказано».

Ранее сообщалось, что газета Polityka назвала слова Дуды о превосходстве поляков над русскими неумной бестактностью.