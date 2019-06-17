Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к вину

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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как бывший президент Украины Петр Порошенко относится к украинскому вину. Об этом сообщает «112 Украина».

«Он мне сказал, что не верит, что в Украине может быть хорошее вино», — заявил Саакашвили.

По его словам, Порошенко не может пить украинское вино.

Он также добавил, что Порошенко старается соответствовать своему окружению.

Саакашвили подчеркнул, что много раз просил Порошенко снизить налоги для украинских виноделов.

Ранее сообщалось, что Порошенко сдал анализы на наркотики и алкоголь.