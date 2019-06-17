Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ.

Как отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.

При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Ранее СМИ сообщили, что Байден серьезно обгоняет Трампа в предвыборной гонке.