Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, речь идет об информации по рейтингу Трампа, к которой получили доступ ряд американских СМИ.
Как отмечается, эти данные были не предназначены для публикации.
При этом, согласно информации штаба, Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
Ранее СМИ сообщили, что Байден серьезно обгоняет Трампа в предвыборной гонке.