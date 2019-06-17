Борис Джонсон пропустил первый теледебаты кандидатов на пост Мэй

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не пришел на первые теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на дебатах присутствовали глава МИД Британии Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт.

Как отмечается, во время дебатов Хант заявил, что Джонсона на мероприятие не пустила его команда.

При этом Хант усомнился в способности Джонсона вести переговоры со странами ЕС из-за пропуска дебатов.

Ранее сообщалось, что жители Британии считают Бориса Джонсона самым сильным кандидатом на пост премьера страны.